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بايدن: سنراجع برنامج المساعدات المالية الأميركية لنتأكد من أن كل دولار يتم صرفه حيث يجب

Lebanon 24
22-02-2021 | 19:41
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