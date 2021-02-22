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الرئيس المكلّف سعد الحريري عاد الى بيروت اليوم بعد زيارة قام بها لدولة الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (مستقبل ويب)

Lebanon 24
22-02-2021 | 21:25
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رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سيزور الرئيس المكلَف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط (مستقبل ويب)
lebanon 24
22/02/2021 23:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف سعد الحريري غادر لبنان اليوم الى الخارج في زيارة عائلية
lebanon 24
22/02/2021 23:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا. فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير
lebanon 24
22/02/2021 23:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيارته الى الإمارات... الحريري سيعود بموقف ثابت
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22/02/2021 23:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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