وليد جنبلاط: النيترات تم الإتيان بها وإستخدمت في ضرب المدن السورية بالبراميل بدل سلاح الكيماوي من أجل التدمير ولذلك أطالب بإستمرار التحقيق والقاضي العريضي إعترض ومشكور على الإعتراض (LBCI)

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