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جنبلاط: المطلوب حكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الاصلاح ولا انصح الحريري بالاعتذار بل هو من يقرر ذلك

Lebanon 24
22-02-2021 | 21:48
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الحريري: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء. من يمنع تشكيل الحكومة يمنع اطلاق الاصلاحات، يطول معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها، وفي النهاية يقول ان قراره خراب البلد
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