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ميقاتي: لا مشكلة لدي مع عدد اعضاء الحكومة ولكن الرئيس الحريري يصر على حكومة من 18 وزيراً لتكون حكومة مصغّرة وفاعلة

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:21
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