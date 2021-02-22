أخبار عاجلة

ميقاتي: على عون أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: تشكيل الحكومة مؤجل وعلى عون الاستقالة من الزاوية الطائفية
lebanon 24
23/02/2021 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عدم تحرك الجيش تم توضيحه من قبل قائد الجيش بأنّه يعاني نقصاً في العديد وهناك من يشعر بأنّ الجيش بات لجزء من اللبنانيين وليس للجميع
lebanon 24
23/02/2021 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الجميع حزين على وضع طرابلس وعلى الشهيد عمر طيبا وعلى الخطة التدميرية التي تتعرض لها المدينة
lebanon 24
23/02/2021 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أبيض لـLBCI: نحن بحاجة لحملات توعية مكثفة جدًا والاجراءات هي بمثابة رسالة واضحة للجميع والالتزام الجيّد للمواطن اليوم هو انعكاس للجدية التي عملت فيها الدولة
lebanon 24
23/02/2021 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:38 | 2021-02-23
02:11 | 2021-02-23
01:51 | 2021-02-23
01:34 | 2021-02-23
01:26 | 2021-02-23
01:15 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website