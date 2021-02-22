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ميقاتي: المفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:25
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