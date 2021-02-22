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ميقاتي: لا خيار لنا الا الرهان على الجيش والقوى الامنية ولكن ليلة الأحداث في طرابلس حصل تاخير في التدخل الأمني وتقاعس عن القيام بالخطوات المطلوبة

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:32
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