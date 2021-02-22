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ميقاتي: خلال حكومتنا ابلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدات قبل اشهر

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:40
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الرئيس عون خلال استقباله رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية: من الممكن تذليل الصعوبات التي برزت في الجولة الاخيرة للتفاوض من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار
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23/02/2021 02:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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