ميقاتي: خلال حكومتنا ابلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدات قبل اشهر

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