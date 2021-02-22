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التلفزيون الإيراني يعلن أن إيران أوقفت رسميا العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح بالزيارات المفاجئة لمفتشي وكالة الطاقة الذرية

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:43
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