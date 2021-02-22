أحمدي نجاد لـ"الجديد": لبنان محاصر وهناك من ينتظر أن يغرق لينقضوا عليه وكنت أتفق مع الملك السعودي الراحل أن القوى العظمى لا تحبنا ولا تريد مصلحتنا

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