الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد رداً على سؤال عن دخول حزب الله إلى سوريا ضمن حديث عبر قناة "الجديد": كل طريق لا تعتمد رأي الشعب ستؤدي الى خسارة والنتيجة لم تكن ايجابية

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