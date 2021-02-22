أخبار عاجلة

ميقاتي: رئيس الجمهورية لا يريد إصلاحاً في القضاء لأنه يريد إبقاء قضاة محسوبين عليه في مراكزهم

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم
lebanon 24
23/02/2021 02:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: واضح أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية وأرسل موفدا ًالى روسيا لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك
lebanon 24
23/02/2021 02:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: ربما أن عدم انتخابي الرئيس عون ترك أثره لديه من هنا نرى التدخل السياسي في عمل القضاء وأنا هنا لا أعني القضاء بالمطلق فأغلبية القضاة نزيهين
lebanon 24
23/02/2021 02:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عثمان يَردّ على الافتراءات: مَن يريد التهجم علي شخصيًا عليه بالقضاء وأنا جاهز
lebanon 24
23/02/2021 02:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:38 | 2021-02-23
02:11 | 2021-02-23
01:51 | 2021-02-23
01:34 | 2021-02-23
01:26 | 2021-02-23
01:15 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website