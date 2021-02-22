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ميقاتي: رياض سلامة لا يتحمل الكثير في ما حصل بالقطاع المصرفي والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:53
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