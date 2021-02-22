الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي أن واشنطن تعتقد أن حلّ الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

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