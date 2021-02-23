نظر إلى رسالة من دولة كبرى، باتجاه الفريق الحاكم، بأنها اعتراض على ما روّج من أنها تسعى لإبعاد الرئيس المكلف، من زاوية رفض المبادرة الفرنسية (اللواء)

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