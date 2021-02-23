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الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وموضوع الإنتخابات النيابية الفرعية

Lebanon 24
23-02-2021 | 09:54
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