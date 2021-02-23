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عون: إنّ الحضارات كافة وليدة الثقافة والثقافة إستراتيجية عمل مثلّثة الأبعاد قائمة على التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:03
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الرئيس عون: إنّ الحضارات كافة وليدة الثقافة والثقافة إستراتيجية عمل مثلّثة الأبعاد قائمة على التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه
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23/02/2021 13:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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