الرئيس عون: يسعدني أن أفتتح اليوم المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي اختار بيروت مكاناً لبحث "دور المرأة العربية والتحديات الثقافية" وكيفية تحويلها الى فرص للتضامن والنجاح

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