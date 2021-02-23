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الرئيس عون: لضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:04
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الرئيس عون: لضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع
lebanon 24
23/02/2021 13:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: عون: لإتاحة الفرص بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة
lebanon 24
23/02/2021 13:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنا العاشر في اتصال معايدة مع الرئيس عون: لضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت
lebanon 24
23/02/2021 13:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: قد تتجمد المبادرة الفرنسية أحياناً ولكنها لن تسقط لأن فرنسا يعنيها لبنان وأنا متأكد أن الرئيس ماكرون حريص على مساعدة لبنان كلما سنحت الفرصة
lebanon 24
23/02/2021 13:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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