الرئيس عون: هناك دائماً نقاش حول الأسبقية بين القناعات والذهنيات الموروثة ويجب العمل على تخطيّ العوائق الثقافية باللجوء الى وسائل ثقافية وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال في مطلع القرن الماضي

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