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المفوضية الأوروبية: الوضع في لبنان يتدهور ويجب تشكيل الحكومة من دون تأخير

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:43
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23/02/2021 13:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أنا لا أتّهم أحداً بأحداث طرابلس من دون دليل ولكن بالسياسة الخطأ هو تأخير تأليف الحكومة ويجب الإسراع بتأليفها لأن الممطالة جريمة بحق لبنان
lebanon 24
23/02/2021 13:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة حتّى يبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس
lebanon 24
23/02/2021 13:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: مصلحة الجميع ان تتشكل هذه الحكومة ولا أحد في لبنان لا يريد تشكيل حكومة
lebanon 24
23/02/2021 13:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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