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امين شري من مجلس النواب: كتلة الوفاء للمقاومة تعلق موقفها من اتفاقية القرض مع البنك الدولي بانتظار اجابات واضحة من الحكومة على الملاحظات المقدمة منها

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:51
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