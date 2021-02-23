بو عاصي: المدخل هو الشفافية وعدم التسييس والناس أكثر حاجة للمساعدة والقرض سيعطى بالليرة ونسأل ما مصير الدولارت وبالتالي نطالب أن تحفظ داخل "مصرف لبنان"

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