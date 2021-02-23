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ابو فاعور : اعترضنا على عدم شمول تأمين التغطية الصحية الشاملة للعائلات التي تصنف في البرنامج وهذا الامر كان معمولاً به في البرنامج السابق
Lebanon 24
23-02-2021
|
12:28
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23/02/2021 16:53:46
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