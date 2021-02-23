رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" عبد الرحمن البزري سيعلن إستقالته من اللجنة على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية (LBCI)

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