عبد الرحمن البزري للـLBCI: سأعلن إستقالتي من اللجنة الوطنية للقاح كورونا في مؤتمر صحفي أعقده في الثانية من بعد الظهر على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية

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