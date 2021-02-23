أخبار عاجلة

ممثل وزير الصحة مدير عام الوزارة فادي سنان يحضر الى مكتب الدكتور البزري قبل انعقاد المؤتمر الصحافي

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقيب المحررين: أدعو وزير الصحة ووزيرة الإعلام والدكتور عبدالرحمن البزري للتعامل مع الإعلام بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الجائحة والإعلاميون مصنّفون بأنّهم "عاملون في الخطوط الأمامية"
lebanon 24
23/02/2021 16:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار وزير الصحة ومدير مكتب ابي رميا تفقدا المركز الصحي في قرطبا تمهيدا لتجهيزه
lebanon 24
23/02/2021 16:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية دهم لوزير الصحة وفريق من الوزارة لمستودع في منطقة الحمرا بعد معلومات عن احتوائه على مستلزمات طبية مدعومة
lebanon 24
23/02/2021 16:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: سيكون هناك تخصيص لقاح كورونا للمراسلين الصحافيين خلال أول أسبوعين من آذار
lebanon 24
23/02/2021 16:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:08 | 2021-02-23
15:16 | 2021-02-23
15:14 | 2021-02-23
15:12 | 2021-02-23
15:10 | 2021-02-23
15:09 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website