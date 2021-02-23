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السفير السعودي بعد لقائه السفيرة الأميركيّة: الموقف السعودي يشدّد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة
Lebanon 24
23-02-2021
|
16:08
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