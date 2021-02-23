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رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي: اتفقت مع بايدن على العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية

Lebanon 24
23-02-2021 | 23:39
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