أخبار عاجلة

انطلاق محادثات فيينا حول الاتفاق النووي في فندقين منفصلين (الميادين)

Lebanon 24
06-04-2021 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: سنكثف الاتصالات المنفصلة في محادثات فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني بما فيها واشنطن
lebanon 24
06/04/2021 13:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا نتوقع محادثات مباشرة مع إيران خلال عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي
lebanon 24
06/04/2021 13:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران
lebanon 24
06/04/2021 13:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الوفد الأميركي سيكون في فيينا يوم الثلاثاء خلال المحادثات النووية ويجري العمل على وضع قائمة تفاوض بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات
lebanon 24
06/04/2021 13:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2021-04-06
12:48 | 2021-04-06
12:35 | 2021-04-06
12:22 | 2021-04-06
12:14 | 2021-04-06
12:10 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website