أخبار عاجلة

حسن يتسلم هبة الصين من اللقاح: نهنئ الصين على لقاح آمن وفعال واليوم نستخدمه في لبنان وما يعنينا من خلال هذا اللقاح انه يمكن اطلاق اليد للقطاع الخاص للاستثمار في تأمين هذا اللقاح

Lebanon 24
06-04-2021 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون خلال استقباله وزير التربية على رأس وفد تربوي: مطالب العائلة التربوية في لبنان محقّة ولاسيما في ما يتعلق بموضوع الامان الصحي للقطاع التعليمي لناحية العمل على تأمين اللقاحات المطلوبة لحماية العاملين في هذا القطاع من كورونا وكذلك التلامذة
lebanon 24
06/04/2021 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
50 الف جرعة من اللقاح الصيني في لبنان.. حسن: المواجهة على اهمية عودة الحياة الى طبيعتها
lebanon 24
06/04/2021 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاح الصيني يصل لبنان الأسبوع المقبل
lebanon 24
06/04/2021 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة للـ"LBCI": كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى البلد
lebanon 24
06/04/2021 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:31 | 2021-04-06
12:54 | 2021-04-06
12:35 | 2021-04-06
12:22 | 2021-04-06
12:18 | 2021-04-06
12:14 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website