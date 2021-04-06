حسن يتسلم هبة الصين من اللقاح: نهنئ الصين على لقاح آمن وفعال واليوم نستخدمه في لبنان وما يعنينا من خلال هذا اللقاح انه يمكن اطلاق اليد للقطاع الخاص للاستثمار في تأمين هذا اللقاح

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