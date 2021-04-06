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الخارجية المصرية: إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض

Lebanon 24
06-04-2021 | 15:11
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