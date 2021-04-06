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كوريا الشمالية أعلنت عدم مشاركتها رسمياً بالألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو هذا الصيف، تفادياً لعدم التنقل والاختلاط ونقل عدوى فيروس كورونا إلى البلاد

Lebanon 24
06-04-2021 | 16:37
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