24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير الخارجية للـmtv: عون إتصل بالأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود مع سوريا ولبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه
Lebanon 24
06-04-2021
|
20:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية: متضامنون مع الاردن والتوقيت مناسب للتفاوض مع سوريا حول الترسيم
Lebanon 24
وزير الخارجية: متضامنون مع الاردن والتوقيت مناسب للتفاوض مع سوريا حول الترسيم
07/04/2021 02:32:41
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تقضم بحر لبنان... ووزير الخارجية: "مبالغات"
Lebanon 24
سوريا تقضم بحر لبنان... ووزير الخارجية: "مبالغات"
07/04/2021 02:32:41
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا: استحقاق داهم
Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا: استحقاق داهم
07/04/2021 02:32:41
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية التركية: وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400
Lebanon 24
الخارجية التركية: وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400
07/04/2021 02:32:41
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تشعل "تيك توك".. مثيرة بالأزرق والبيج (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل "تيك توك".. مثيرة بالأزرق والبيج (فيديو)
15:30 | 2021-04-06
06/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسمه مطروح كخيار بديل
Lebanon 24
اسمه مطروح كخيار بديل
09:15 | 2021-04-06
06/04/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير للمودعين: لن تحصلوا على دولار نقدا إذا
Lebanon 24
خبير للمودعين: لن تحصلوا على دولار نقدا إذا
08:00 | 2021-04-06
06/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتان تهربان المازوت والبنزين الى سوريا... هذا مصيرهما
Lebanon 24
شاحنتان تهربان المازوت والبنزين الى سوريا... هذا مصيرهما
12:03 | 2021-04-06
06/04/2021 12:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
20:32 | 2021-04-06
06/04/2021 08:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:26 | 2021-04-07
تشكيل وفد سوداني مصري رفيع لمخاطبة المجتمع الدولي
02:25 | 2021-04-07
وزير خارجية مصر يبحث في السودان خطوات المرحلة المقبلة لملف سد النهضة
02:09 | 2021-04-07
إثيوبيا رفضت مقترح وساطة صينية روسية بشأن سد النهضة
01:36 | 2021-04-07
تونس: 1866 إصابة جديدة بـفيروس كورونا
01:18 | 2021-04-07
المكسيك تسجل أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا
01:03 | 2021-04-07
رئيس الوزراء الإسباني يعد بتلقيح 70 بالمئة من السكان بحلول نهاية آب
فيديو
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
Lebanon 24
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
11:36 | 2021-04-05
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
07/04/2021 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact