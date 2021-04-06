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واشنطن تنفي استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر بعد معلومات عن تعرض سفينة "ساويز" لهجوم
Lebanon 24
06-04-2021
|
22:26
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