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واشنطن تنفي استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر بعد معلومات عن تعرض سفينة "ساويز" لهجوم

Lebanon 24
06-04-2021 | 22:26
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