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‏شكري: يحق لكل من مصر و السودان إجراءاتهم وقدراتهم التي سوف تدافع عن حقوقهما المائية

Lebanon 24
07-04-2021 | 02:32
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