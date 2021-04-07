رئيس اتحادات ونقابات النقل البرّي بسام طليس لفهمي خلال الاضراب: المناصب لا تدوم طويلاً ويؤسفني أن أقول إنّها المرة الأولى وفي عهدك لم تصل التظاهرات إلى أبواب وزارة الداخلية

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