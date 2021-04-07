شكري من عين التينة: نوهنا بمباردة بري للخروج من الازمة السياسية والحفاظ على ارضية الدستور واتفاق الطائف وقدمنا استعداد مصر للخروج من هذه الازمة لمرحلة يسعيد فيها لبنان عافيته ونرى اهمية الاسراع بذلك

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