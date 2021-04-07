أخبار عاجلة

المركزية: كلمة الرئيس عون ستتناول في شكل خاص التدقيق الجنائي وهموم المواطن المالية

Lebanon 24
07-04-2021 | 15:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
lebanon 24
07/04/2021 22:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع شركة التدقيق الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي
lebanon 24
07/04/2021 22:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المالية: ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات حول التدقيق الجنائي مناف للواقع
lebanon 24
07/04/2021 22:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل وعرض معها سبل تسريع عمل المحاكم ومسار التدقيق الجنائي وضرورة حسم الملف والسير بتنفيذه لعدم وجود اي اسباب واقعية وقانونية تحول دون ذلك
lebanon 24
07/04/2021 22:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:55 | 2021-04-07
21:34 | 2021-04-07
21:32 | 2021-04-07
21:19 | 2021-04-07
21:09 | 2021-04-07
21:01 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website