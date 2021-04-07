أخبار عاجلة

إعادة فتح أبواب مسجد في فرنسا بعد غلقه على خلفية مقتل المدرّس صمويل باتي

Lebanon 24
07-04-2021 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جعجع : البعض يرفض التعامل مع سوريا كما يتم التعامل مع إسرائيل باعتبارها عدوّاً ومن يفجّر مسجدين ويرسل المتفجرات كيف يتم التعاطي معه؟ أصوات النشاز لا علاقة لها بلبنان وهذه ليست فرصة لإعادة العلاقات مع دمشق
lebanon 24
07/04/2021 22:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن ذبح أستاذ التاريخ صمويل باتي.. اعتراف من تلميذته بشأن ما حصل
lebanon 24
07/04/2021 22:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: وضع 20 مقاطعة منها المنطقة الباريسية بكاملها تحت مراقبة مشددة على خلفية تفشي كورونا
lebanon 24
07/04/2021 22:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: إعادة فتح آيا صوفيا مسجدا كانت ردا على من تعهدوا على لسان سفاح نيوزيلندا بتخليص آيا صوفيا من مآذنه
lebanon 24
07/04/2021 22:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:55 | 2021-04-07
21:34 | 2021-04-07
21:32 | 2021-04-07
21:19 | 2021-04-07
21:09 | 2021-04-07
21:01 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website