سامي الجميّل: ما نراه من اللا مسؤولين اللبنانيين هو استهتار بوجع اللبنانيين وفقرهم ونحن بانتظار اللحظة التي سيتمكن فيها الشعب اللبناني من تصفية حساباتهم مع هؤلاء عن طريق صناديق الاقتراع

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