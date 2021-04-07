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الوكالة الأوروبية للأدوية تقول إن حالات تجلط الدم المرتبط بلقاح أسترازينيكا نادرة وإن منافع اللقاح أكثر من مضاره

Lebanon 24
07-04-2021 | 17:03
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