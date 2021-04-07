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الرئيس عون مستقبلاً وزير الخارجية السويسرية: نؤكد على تفعيل التعاون بين البلدين وننوه بالدعم الذي قدمته سويسرا للبنان لاسيما بعد انفجار المرفأ

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:57
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