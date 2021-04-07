الرئيس عون في كلمة إلى اللبنانيين: عُقد أمس اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون التوصل الى نتيجة ملموسة

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