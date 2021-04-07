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الرئيس عون: لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع شركة التدقيق الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي

Lebanon 24
07-04-2021 | 20:06
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