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مصادر الحريري: كلمة وزير الخارجية المصريّة سامح شكري جاءت متناغمة وداعمة لمواقف الحريري واللقاء كان جيّداً جداً "ام تي في"

Lebanon 24
07-04-2021 | 20:08
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