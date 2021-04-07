أخبار عاجلة

واشنطن توافق على سحب "قواتها المقاتلة" التي لا تزال منتشرة في العراق

Lebanon 24
07-04-2021 | 21:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اتفاق بين واشنطن وبغداد... القواعد العسكرية الأميركية خارج العراق
lebanon 24
08/04/2021 05:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي - عراقي: واشنطن تجدد تأكيدها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
lebanon 24
08/04/2021 05:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نعي جيّداً الخطوات التي لا تزال عالقة في ما يخصّ المحادثات النووية مع إيران
lebanon 24
08/04/2021 05:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط مقابل الخدمات الطبية.. هذا ما توافق عليه لبنان مع العراق
lebanon 24
08/04/2021 05:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:32 | 2021-04-08
02:17 | 2021-04-08
02:13 | 2021-04-08
01:54 | 2021-04-08
01:51 | 2021-04-08
01:49 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website