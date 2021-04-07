جيش العدو الإسرائيلي​ القى قنابل مضيئة مقابل الأراضي اللبنانية في أجواء المناطق الحدودية المحيطة بموقع "الراهب" العسكري مقابل ​عيتا الشعب​ (الجديد)

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