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البنتاغون: سبب وجودنا العسكري في سوريا مشابه لما هو عليه في العراق وهدفنا ضمان القضاء على "داعش"

Lebanon 24
07-04-2021 | 22:21
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